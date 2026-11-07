दीपावली पर राजनीति के रंग, लॉन में साथ घूमे राहुल गांधी और हुड्डा; BJP खेमे में भी बधाई देने की होड़

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। छोटी दीपावली पर शनिवार को राजनीति के कई रंग दिखे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निवास पर आयोजित दीपावली मिलन कार्यक्रम में हरियाणा के कई दिग्गज कांग्रेसी नेता जुटे। इसी तरह भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को बधाई देने हरियाणा भाजपा के कई नेता पहुंचे।

राहुल के निवास पर आयोजित दीवाली मिलन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह अलग अंदाज में नजर आए। यह समारोह हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा और राहुल गांधी तथा दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी में काफी गर्मजोशी देखने को मिली। काफी देर तक साथ रहे राहुल और हुड्डा काफी देर तक राहुल और हुड्डा पार्टी लान में साथ घूमते रहे और दोनों ने मिलकर अन्य मेहमानों की आवभगत की। सोनिया गांधी से दुआ सलाम के बाद हुड्डा और राहुल काफी समय साथ ही रहे। प्रियंका गांधी भी काफी देर तक हुड्डा और उनके साथ आए नेताओं के साथ एक ही मेज पर बैठी रहीं।