राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की राजनीति में बुधवार को उस समय नई चर्चा शुरू हो गई, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के चार निलंबित विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों की तरह ही इन नेताओं से भी मुलाकात की। वह खुद उनकी टेबल तक पहुंचे और उनके विधानसभा क्षेत्रों में की गई मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर बातचीत की।

बैठक में नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सढौरा से रेणुबाला, हथीन से मोहम्मद इसराइल और रतिया से जरनैल सिंह शामिल हुए। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास बैठक में नहीं पहुंचे। पांचों विधायक राज्यसभा चुनाव में कथित क्रास वोटिंग और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निलंबित हैं, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस विधायक ही हैं।

पार्टी का आरोप- सतीष नांदल को दिया वोट हरियाणा कांग्रेस ने 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में कथित क्रास वोटिंग के आरोप में 16 अप्रैल को पांचों विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया था। कांग्रेस का आरोप था कि उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध के बजाय भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को वोट दिया।

निलंबन के बाद से ये विधायक सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। वे जिला शिकायत निवारण समितियों की बैठकों में भाजपा नेताओं के साथ मंच साझा कर चुके हैं और मुख्यमंत्री के दौरों तथा सरकारी आयोजनों में भी शामिल हुए हैं। बैठक का आधिकारिक एजेंडा मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा था, लेकिन कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी ने इसे सियासी चर्चा का विषय बना दिया।

भाजपा विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री सभी के होते हैं रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि बैठक मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर थी और पहुंचे कांग्रेस विधायक भी जनता के प्रतिनिधि हैं। मुख्यमंत्री के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।