हरियाणा में ₹399 करोड़ के विकास कार्य मंजूर, हिसार समेत 7 शहरों की बदलेगी तस्वीर; टीबी अस्पताल और स्टेडियम भी बनेंगे

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पेयजल, सीवर व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्चाधिकार प्राप्त खरीद समितियों की बैठक में जनस्वास्थ्य विभाग के 13 कार्यों को 419.34 करोड़ रुपये की बजाय 399.85 करोड़ रुपये में कराने की स्वीकृति दी गई। इससे 19.49 करोड़ रुपये की बचत होगी।

इन कार्यों में सीवर लाइनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था में सुधार और नए जल एवं मल शोधन संयंत्रों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जलघर, जल आपूर्ति केंद्र और पाइपलाइन विकसित की जा रही हैं।

जलघरों और जल आपूर्ति केंद्रों के तल को पक्का करने के लिए प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी भागीदारी की।