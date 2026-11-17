राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सरकार ने 14 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी है। इन्हें अब एक जुलाई 2026 से 483 प्रतिशत की बजाय 497 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। सभी कर्मचारियों को चार महीने का एरियर जनवरी के वेतन के साथ मिलेगा।

हालांकि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स को अभी डीए में बढ़ोतरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने पांचवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ही बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं।