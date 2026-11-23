राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफएस) अधिकारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके तहत अब अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पहले यह 60 प्रतिशत था। बढ़ी हुई दरें एक जुलाई 2026 से लागू होंगी।

केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के आधार पर हरियाणा के कार्मिक विभाग ने सोमवार को परिपत्र जारी किया। मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए नवंबर 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के चार महीने का एरियर जनवरी 2027 में मिलेगा।

डीए वेतन से अलग पारिश्रमिक का हिस्सा बना रहेगा केंद्र के आदेश के मुताबिक, डीए की गणना सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय पे मैट्रिक्स में संबंधित स्तर के मूल वेतन के आधार पर होगी। विशेष वेतन या अन्य किसी तरह का वेतन इसमें शामिल नहीं होगा।