राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में सरकार ने सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब इन कर्मचारियों को एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत की बजाय 269 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

अगले महीने मिलने वाले नवंबर के वेतन में बढ़ा डीए शामिल होगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक का चार महीने का एरियर जनवरी के वेतन के साथ मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं।