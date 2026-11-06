हरियाणा में ग्रामीण चौकीदारों के लिए दीवाली से पहले अच्छी खबर, सरकार ने मानदेय बढ़ाया; अब 4 हजार अधिक मिलेंगे

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को पंचकूला पहुंचे। उन्होंने सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित हरियाणा ग्रामीण चौकीदारी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने ग्रामीण चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की।

अब चौकीदारों को हर महीने 11 हजार के बजाय 15 हजार 200 रुपये मिलेंगे। सालाना मिलने वाला वर्दी भत्ता 4 के बजाय 5 हजार होगा। लाठी, बैटरी और छाते के लिए एक हजार के बजाय डेढ़ हजार रुपये हर साल मिलेंगे। तीन साल में मिलने वाला साइकिल भत्ता भी अब 3500 से बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया है।