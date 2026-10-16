हरियाणा में 4000 करोड़ का स्वीडिश निवेश, CM सैनी के विदेशी दौरे से युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के बड़े अवसर
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के स्वीडन दौरे से राज्य को ₹4,000 करोड़ का निवेश मिला है, जिसमें गुरुग्राम-स्टॉकहोम सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में एमओयू शामिल हैं।
HighLights
सीएम सैनी के स्वीडन दौरे से ₹4000 करोड़ का निवेश
गुरुग्राम-स्टॉकहोम के बीच विशेष 'सिटी टू सिटी' सहयोग
हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे
डिजिटल डेस्क, पंचकुला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे से राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य को बड़ी मजबूती मिली है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान कुल ₹4,000 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) साइन किए गए हैं।
इसके तहत गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच स्पेशल 'सिटी टू सिटी कोलेबोरेशन' का समझौता हुआ है। इसके अलावा रिटेल और वेयरहाउसिंग सेक्टर में ₹1,000 करोड़ तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत ₹3,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे हरियाणा के कुशल युवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
सीएम ने स्वीडिश उद्योगपतियों को दिया न्योता
मुख्यमंत्री सैनी और मंत्री ने स्वीडिश उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सरकार नए उद्योगों की स्थापना, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को 2027 में होने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता दिया।
https://t.co/GCm8Ldusf8— hema sharma nainwal (@Hemanainwal) October 16, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान और स्वीडन की तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर ‘मेड विद स्वीडन’ साझेदारी को नई दिशा दी जा सकती है।
प्वाइंट्स में समझे पूरा समझौता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे पर साइन हुए 4000 करोड़ के LOI।
गुरुग्राम और स्टॉकहोम शहरों के बीच हुआ City to City Collaboration।
सशक्त भारत आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने साइन किया 3000 करोड़ का LOI।
रिटेल सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर में 1000 करोड़ के LOI हुए साइन।
हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग के लिए भी हुआ समझौता।
हरियाणा के स्किलड युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएंगी स्वीडिश कंपनियां।
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