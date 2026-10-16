हरियाणा में 4000 करोड़ का स्वीडिश निवेश, CM सैनी के विदेशी दौरे से युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के बड़े अवसर

डिजिटल डेस्क, पंचकुला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे से राज्य के आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य को बड़ी मजबूती मिली है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान कुल ₹4,000 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) साइन किए गए हैं।

इसके तहत गुरुग्राम और स्टॉकहोम के बीच स्पेशल 'सिटी टू सिटी कोलेबोरेशन' का समझौता हुआ है। इसके अलावा रिटेल और वेयरहाउसिंग सेक्टर में ₹1,000 करोड़ तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत ₹3,000 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे हरियाणा के कुशल युवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

सीएम ने स्वीडिश उद्योगपतियों को दिया न्योता मुख्यमंत्री सैनी और मंत्री ने स्वीडिश उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सरकार नए उद्योगों की स्थापना, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक साझेदारी के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों को 2027 में होने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता दिया।