सिंगापुर से लौटते ही एक्शन में CM नायब सैनी, कानून व्यवस्था पर मंथन के बाद कैबिनेट की बैठक; DGP व गृह सचिव रहेंगे मौजूद

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सिंगापुर दौरे से लौटने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दो दिन अहम बैठकों में व्यस्त रहेंगे। मुख्यमंत्री ने नौ अक्टूबर को दोपहर तीन बजे कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक बुलाई है, जबकि इसके अगले दिन 10 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। दोनों बैठकें हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित की जाएंगी।



कानून व्यवस्था की बैठक में गृह विभाग और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यमंत्री के सामने प्रदेश की मौजूदा सुरक्षा स्थिति, अपराध की रोकथाम और पुलिस की कार्रवाई का ब्योरा रखेंगे।

बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। गैंगस्टरों की सक्रियता और अलग-अलग जिलों में सामने आ रही संगीन वारदातों ने पुलिस के सामने चुनौती बढ़ा रखी है।

पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने की उम्मीद मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में संगठित अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क, गंभीर आपराधिक घटनाओं और अपराधियों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों से संवेदनशील जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों और आगे की रणनीति की जानकारी ली जा सकती है। मुख्यमंत्री स्तर पर जिलावार कानून व्यवस्था की स्थिति का फीडबैक लेकर पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाने की उम्मीद है।