PM मोदी के मंच पर दिखेगी हरियाणा BJP की नई टीम, अमित शाह और नायब सैनी के साथ मंच साझा करेंगी स्मृति इरानी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात अक्टूबर को देश के करीब 750 जिलों में ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ को लाइव संबोधित करेंगे। हरियाणा में इसका सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थ गुरुग्राम के उस मंच से निकलेगा, जहां केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी, सह प्रभारी भोला सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता व संगठन महामंत्री पवन राणा एक साथ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे।

प्रदेश के सभी जिलों में सांसदों, मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन महज सरकारी कार्यक्रम से आगे संगठनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करने का रूप दे रहा है। हरियाणा भाजपा के लिए यह समय खास इसलिए है क्योंकि प्रदेश संगठन में नई जिम्मेदारियों का दौर चल रहा है। अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका संभाल रही हैं, जबकि स्मृति इरानी और भोला सिंह को प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।

ऐसे में सात अक्टूबर का आयोजन नई टीम के बीच सार्वजनिक तालमेल का पहला बड़ा दृश्य पेश करेगा। प्रधानमंत्री का संबोधन जहां विकास और सरकार की योजनाओं का संदेश देगा, वहीं गुरुग्राम का मंच यह भी दिखाएगा कि प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन किस तरह एक साथ खड़े हैं।

संगठनात्मक परीक्षा उनके अगले विधिवत दौरे में होगी स्मृति इरानी के लिहाज से यह दौरा विशेष महत्व रखता है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद हरियाणा में यह उनका पहला दौरा होगा। हालांकि इस दिन पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग से मुलाकात तय नहीं है।

इसलिए असली संगठनात्मक परीक्षा उनके अगले विधिवत दौरे में होगी। सांसदों, विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान प्रदेश भाजपा की वास्तविक स्थिति, संगठन की प्राथमिकताएं और सरकार के साथ तालमेल जैसे मुद्दे सामने आएंगे। अर्चना गुप्ता के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह तीसरा बड़ा आयोजन है। खास बात यह है कि कार्यक्रम सिर्फ गुरुग्राम तक सीमित नहीं रखा गया है। हर जिले में स्थानीय सांसद, मंत्री और विधायक प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। भाजपा ने प्रदेश स्तर के आयोजन को जिला और स्थानीय स्तर तक फैलाकर संगठन की पूरी श्रृंखला को सक्रिय रखने की कोशिश की है।



राजनीतिक दृष्टि से यह व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ भाजपा के प्रदेश और जिला संगठन की सक्रियता भी एक साथ दिखाई देगी। नायब सिंह सैनी सरकार की जिम्मेदारी जहां शासन और योजनाओं के क्रियान्वयन की है, वहीं अर्चना गुप्ता के नेतृत्व वाले संगठन के सामने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच इन योजनाओं का राजनीतिक-संगठनात्मक संवाद कायम रखने की चुनौती है।

स्मृति इरानी और भोला सिंह की प्रभावी भूमिका इसी बीच स्मृति इरानी और भोला सिंह की नई भूमिका प्रदेश संगठन के लिए एक अतिरिक्त आयाम जोड़ती है। सात अक्टूबर को भले ही औपचारिक संगठनात्मक बैठक न हो, लेकिन इसके बाद होने वाला प्रभारी का विस्तृत दौरा अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा।