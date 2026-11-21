महंगी दवाइयां मिलेंगी सस्ती, हरियाणा के 16 जिलों में खुली अमृत फार्मेसी; 5 लाख मरीजों को मिलेगी राहत
पंचकूला के जिला नागरिक अस्पताल में अमृत फार्मेसी का शुभारंभ हुआ है, जहां कैंसर और हृदय रोग सहित अन्य बीमारियों की दवाएं सस्ती दरों पर मिलेंगी। इससे मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी।
HighLights
कैंसर, हृदय रोग सहित अन्य बीमारियों की दवा मिलेगी सस्ती।
मरीजों को चिकित्सा उपरकरण भी मिलेंगे सस्ते रेट पर
अमृत फार्मेसी योजना का जिला स्तर पर विस्तार।
जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला सेक्टर-6 स्थित जिला नागरिक अस्पताल समेत हरियाणा के 16 जिलों में अमृत फार्मेसी खोली गई है, जहां पर कैंसर और हृदय रोग समेत अन्य बीमारियों को दवाएं सस्ते में मिलेंगी।
पंचकूला में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन शुक्रवार को हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। इस सुविधा से जिले के पांच लाख से अधिक मरीजों को महंगी दवाइयों के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
यहां बाजार मूल्य से कम कीमत पर दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे। कैंसर, हृदय, किडनी रोग और डायबिटीज के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाइयां भी सस्ती दरों पर मिलेंगी।
हरियाणा के 16 जिलों में यह सुविधा शुरू की गई है। इससे सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले मरीजों की दवाइयों के लिए बाजार पर निर्भरता कम होगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के जरिए आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं।
अमृत फार्मेसी केंद्र सरकार की ‘अफोर्डेबल मेडिसिंस एंड रिलाएबल इंप्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट’ पहल के तहत संचालित है। चंडीगढ़ पीजीआई सहित देश के कई बड़े सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में यह सुविधा पहले से उपलब्ध है।
हरियाणा में रोहतक पीजीआईएमएस, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, नूंह के शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज और गुरुग्राम सहित अन्य स्थानों पर भी अमृत फार्मेसी चल रही हैं। अब इसका विस्तार जिला स्तर पर किया जा रहा है।