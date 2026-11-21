

जागरण संवाददाता, पंचकूला। पंचकूला सेक्टर-6 स्थित जिला नागरिक अस्पताल समेत हरियाणा के 16 जिलों में अमृत फार्मेसी खोली गई है, जहां पर कैंसर और हृदय रोग समेत अन्य बीमारियों को दवाएं सस्ते में मिलेंगी।

पंचकूला में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन शुक्रवार को हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किया। इस सुविधा से जिले के पांच लाख से अधिक मरीजों को महंगी दवाइयों के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।

यहां बाजार मूल्य से कम कीमत पर दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध होंगे। कैंसर, हृदय, किडनी रोग और डायबिटीज के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाइयां भी सस्ती दरों पर मिलेंगी।

हरियाणा के 16 जिलों में यह सुविधा शुरू की गई है। इससे सरकारी अस्पतालों में उपचार कराने वाले मरीजों की दवाइयों के लिए बाजार पर निर्भरता कम होगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के जरिए आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सस्ती दरों पर दी जा रही हैं।