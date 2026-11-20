राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। गुजरात के वेजलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक अमित ठाकर को कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इसी तरह सोनीपत के खरखौदा से भाजपा विधायक पवन खरखौदा को उपाध्यक्ष और अरुण कावड़े को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कैथल में शुक्रवार को हुई एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में संगठन की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं विभिन्न कमीशनों के पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैकुंठ सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष, योगेश कालड़ा को कार्यकारी सचिव, अमित गुप्ता को उपाध्यक्ष, परितोष शर्मा को संयुक्त सचिव, अविनाश सेठी को कोषाध्यक्ष, विशाल मेहता को संयुक्त सचिव, कोला प्रताप कुमार व महेश कुमावत को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है।

सुशील शर्मा को रेफरी कमीशन का चेयरमैन, अजय सैनी को स्पोट्र्स कमीशन, रिंकू कश्यप को टेक्निकल कमीशन, विजेता मुंडलिया को वूमेन कमीशन, हैब सिंह को एथलीट कमीशन, नीलम सांगवान को सेक्सुअल ह्रासमेंट कमेटी और अंजलि को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।