करनाल में आज पदयात्रा करेंगे अमित शाह, अंबाला में 800 करोड़ के शहीद स्मारक का लोकार्पण

जागरण टीम, पानीपत/नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीरवार को करनाल और अंबाला आएंगे। करनाल में वह वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस की मुहिम के जवाब में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत पदयात्रा करेंगे।

वह करनाल में डेढ़ घंटा रुकेंगे। इसके बाद अंबाला छावनी में करीब 22 एकड़ में 800 करोड़ रुपये से बने राष्ट्रीय शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की।

करनाल के सेक्टर 12 में केंद्रीय गृह मंत्री लघु सचिवालय लाल बत्ती से कर्ण कैनाल तक पैदल चलेंगे। कार्यक्रम को लेकर भाजपा के साथ साथ प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए गए हैं। भाजपा का दावा है कि पैदल यात्रा में करीब 25 हजार लोग शामिल होंगे। पदयात्रा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा की प्रभारी स्मृति इरानी और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता समेत पार्टी के अधिकतर प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे।