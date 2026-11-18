राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने पानीपत और झज्जर के अतिरिक्त उपायुक्त बदल दिए हैं। साथ ही आइएएस मुकुल कुमार को हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने बुधवार को दो आइएएस और एक एचसीएस अधिकारी की नियुक्ति एवं स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं।

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन निदेशक तथा आतिथ्य विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव का कार्यभार संभाल रहे मुकुल कुमार अब हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।