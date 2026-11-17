संवाद सहयोगी, मोरनी (पंचकूला)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मोरनी दौरे के दौरान मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल फायर ब्रिगेड की गाड़ी मोरनी-थापली मार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार चालक सहित दो लोग घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पंचकूला में भर्ती करवाया गया है।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को मोरनी स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों की गाड़ियां भी काफिले में शामिल थीं।

अनियंत्रित होकर खाई में गिरा वाहन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब मुख्यमंत्री का काफिला मोरनी से पंचकूला की ओर लौट रहा था, तभी थापली के पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गाड़ी में सवार दोनों लोगों को बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।