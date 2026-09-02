अभय चौटाला ने हरियाणा विधानसभा सत्र को बताया 'जेब फाड़ो और कोहनी मारो सेशन', बोले- जरूरी मुद्दे नहीं उठ पाए

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया है कि विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों को जनहित के मुद्दे उठाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।

यह ‘जेब फाड़ो और कोहनी मारो सत्र था, जिसमें पहले दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल तक नहीं हो सके। विधायकों को सदन में अपनी बात रखने के लिए दो-दो मिनट दिए गए। विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण से मुलाकात का समय मांगा है।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में चौटाला ने कहा कि छह अगस्त से सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी बात दबा दी गई। हमने 12 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए थे, लेकिन बिगड़ती कानून व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव को ही स्वीकार किया गया।

हमने मौजूदा समय में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री यही बताते रहे कि इनेलो और कांग्रेस राज में क्या हुआ। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरएस चौधरी, पूर्व डीजीपी एमएस मलिक, विधायक अदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला के साथ मीडिया से बात कर रहे चौटाला ने कहा कि वे मुख्यमंत्री और राज्यपाल को चिठ्ठी लिखेंगे। अगर कोई चर्चा ही नहीं होनी थी तो सत्र क्यों बुलाया गया था। विपक्ष के लोग आपसी विवादों में उलझे रहे।