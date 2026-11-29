राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। रोहतक-बहादुरगढ़-दिल्ली हाईवे (एनएच-9) के दिल्ली की ओर स्थित हिस्से के नवनिर्माण के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 360 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

इस रकम से हाईवे का 12.5 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह नया बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जल्द ही निर्माण एजेंसी नियुक्त करेगा।

रोहतक से बहादुरगढ़ होते हुए पश्चिमी दिल्ली को जोड़ने वाले इस हाईवे का बहादुरगढ़ से दिल्ली की ओर का हिस्सा काफी जर्जर हो चुका है। इससे वाहनों के आवागमन पर असर पड़ रहा है और रोजाना जाम की स्थिति बनती है। हाईवे पर छह लेन की नई सड़क के साथ सर्विस लेन भी बनाई जाएगी।

हरियाणा सरकार ने जर्जर हिस्से के निर्माण के लिए कई बार केंद्र से मांग की थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर निर्माण कराने का आग्रह किया था। इसके बाद मंत्री की पहल पर मंत्रालय ने एनएचएआई के लिए रकम स्वीकृत की।