हरियाणा पुलिस में वाल्मीकि समाज के 604 युवाओं का चयन, आवास योजना से कोचिंग तक... CM नायब सैनी ने किए कई बड़े एलान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में सरकार की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग तथा छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हाल ही में हुई पुलिस भर्ती में वाल्मीकि समाज के 604 बच्चों का चयन हुआ है। समाज के बच्चे विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को संत महापुरुष प्रचार-प्रसार योजना के तहत संत कबीर कुटीर में आयोजित महर्षि वाल्मीकि की राज्यस्तरीय जयंती समारोह में यह बात कही। हिसार में निर्माणाधीन वाल्मीकि छात्रावास के लिए 31 लाख रुपये देने की घोषणा करते हुए वादा किया कि शीघ्र ही वे छात्रावास के भूमि पूजन के लिए वहां जाएंगे।

रियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और अगले वर्ष इसे बड़े स्तर पर आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार की हर योजना, हर नीति और हर निर्णय में महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं और उनके दिखाए मार्ग की भावना समाहित है। उनकी करुणा, स्वाभिमान और मानवता का संदेश सरकार के कार्यों का आधार है।