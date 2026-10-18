गंदा, कुतिया खेड़ी व लूला अहीर जैसे 27 गांवों को आपत्तिजनक नामों से छुटकारा, शर्मिंदगी छोड़ ग्रामीण गर्व से ले रहे नाम

सुधीर तंवर, चंडीगढ़। हरियाणा में मुस्लिम नाम वाले हिंदू बाहुल्य गांवों को नई पहचान दिलाने और आपत्तिजनक पंचायतों के नाम बदलने का सिलसिला जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार में जहां 18 गांवों के नाम बदले गए थे, वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार के दो साल में नौ गांवों के नाम बदले जा चुके हैं।

प्रदेश में गांवों के विचित्र के नामों को बदलने का सिलसिला वर्ष 2015 में शुरू हुआ, जब फतेहाबाद के गंदा गांव की 12 वर्षीय छात्रा हरप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर शिकायत की कि उन्हें अपने गांव का नाम बताने में शर्म आती है।

11 सालों में बदले गए 27 गांवों के नाम इसके बाद प्रधानमंत्री के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने इस गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया। इसके बाद आपत्तिजनक नाम वाले गांवों के नाम बदलने का ऐसा दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। चुहड़पुर, गंदा खेड़ा, कुतिया खेड़ी, दुर्जनपुर, लूला अहीर, किन्नर, लंढौरा और चमगेहड़ा के ग्रामीणों को शर्मनाक नामों से छुटकारा मिल चुका है।

पिछले 11 वर्षों में 13 जिलों में कुल 27 गांवों के नाम में परिवर्तन हुआ है। इनमें सबसे ज्यादा यमुनानगर में पांच और हिसार जिले में चार गांवों के नाम बदले गए हैं, जबकि जींद में तीन और झज्जर, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सोनीपत, करनाल व गुरुग्राम में दो-दो गांवों के नाम बदले गए हैं।