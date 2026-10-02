पलवल में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़, 8 मुकदमों में वांछित आसिफ पैर में गोली लगने से गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में होडल थाना अंतर्गत एवीटी हथीन और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक गोतस्कर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया।

वहीं, उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की तरफ भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार बदमाश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में लूट आर आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आठ मुकदमे दर्ज हैं।

इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी नरेंद्र खटाना ने बताया कि एवीटी हथीन प्रभारी तेजपाल अपनी टीम के साथ इलाके में गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें शुक्रवार सुबह तीन बजे सूचना मिली कि गोतस्करी और अवैध हथियार रखने के आसिफ, गुलाब और काला पुन्हाना रोड स्थित बिना नंबर की बाइक पर किसी के इंतजार में बैठे हैं।

सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपितों ने आत्मसमर्पण करने की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। आरोपी के पैर में लगी गोली पुलिस कर्मियों ने खुद को बचाते हुए आत्मरक्षा और आरोपितों को काबू करने के लिए पैरों पर निशाना साधकर गोलियां चलाईं। इसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी और वह नीचे गिर पड़ा। घायल आरोपित की पहचान बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के अरनिया निवासी आसिफ के रूप में हुई है।