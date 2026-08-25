रक्षाबंधन पर बहनों को सौगात, पलवल में 27 से 28 अगस्त को रोडवेज बस में सफर फ्री; 10 अतिरिक्त बसें भी चलेंगी

जागरण संवाददाता, पलवल। : रक्षाबंधन पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरियाणा रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त होगा।

रोडवेज विभाग द्वारा 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 28 अगस्त शुक्रवार की रात 12 बजे तक बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा विभाग द्वारा 10 अतिरिक्त बसें भी रक्षाबंधन के लिए लगाई जाएंगी।