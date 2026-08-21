पलवल में किसान की गोली मारकर हत्या, खेत में लहूलुहान मिला शव; शरीर पर चोट के निशान

जागरण संवाददाता, पलवल। चांदहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलावलपुर गांव के पास एक किसान की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक किसान की पहचान अलावलपुर निवासी लक्ष्मण के रूप में हुई है।

बृहस्पतिवार शाम से लापता किसान का शव शुक्रवार सुबह खेत में लहूलुहान हालत में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की छाती पर गोली का निशान मिला है और उनके शरीर पर मारपीट के भी गंभीर निशान पाए गए हैं।

लक्ष्मण का शव पड़ा मिला प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण बृहस्पतिवार शाम को अपने घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। स्वजन ने पूरी रात उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे जब स्वजन तलाश करते हुए ढाढोता के समीप खेत में पहुंचे, तो वहां लक्ष्मण का शव पड़ा मिला।