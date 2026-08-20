पत्नी और दो माह के बच्चे को गला घोंटकर मार डाला, फिर छत से कूदा युवक; जांच में जुटी पलवल पुलिस

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल के रजपुरा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी और दो माह के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना देर रात 1 बजे की है। दो मंजिला छत से कूदने के कारण युवक के पैर में चोट लगी है।

पुलिस के अनुसार, सोहिल ने अपनी पत्नी शगोफ्ता और बच्चे जोहान की हत्या की है। शगोफ्ता नूंह के सलम्बा गांव की रहने वाली थी। सोहिल नशे का आदि है। फिलहाल जिला नागरिक अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।

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