पलवल में घर गिराने की कार्रवाई रोकने के बदले मांगे 50 हजार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर 25 हजार रिश्वत लेता गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल। पलवल में विजिलेंस की टीम ने नगर परिषद में तैनात बिल्डिंग इंस्पेक्टर चिम्मन लाल तेवतिया को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोप है कि मकान न गिराने की एवज में उसने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी और 25 हजार रुपये की पहली किस्त पहले ही ले चुका था।

मकान न गिराने के मांगे थे 50 हजार

पलवल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नगर परिषद पलवल में तैनात बिल्डिंग इंस्पेक्टर चिम्मन लाल तेवतिया को गिरफ्तार किया। आरोपित शिकायतकर्ता से उसके मकान को न गिराने की एवज में कुल 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

आरोपित पांच अक्टूबर 2026 को 25 हजार रुपये की पहली किस्त पहले ही ले चुका था। इसके बाद वह बाकी 25 हजार रुपये देने के लिए शिकायतकर्ता पर लगातार दबाव बना रहा था। विजिलेंस ने ट्रैप लगाकर पकड़ा शिकायत मिलने पर पलवल विजिलेंस यूनिट के प्रभारी इंस्पेक्टर राजकुमार के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की गई। छह अक्टूबर को कार्रवाई के दौरान पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी स्वतंत्र गवाह के रूप में मौजूद रहे।