पलवल: घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला, रंजिश में मारी गोली, हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना अंतर्गत कलसाड़ा गांव में रंजिश के चलते दिनदहाड़े घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है।

आरोपितों ने कट्टे से युवक पर गोलियां चलाईं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित की मां की शिकायत पर चार नामजद आरोपितों सहित अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस से की गई शिकायत

कलसाड़ा गांव की रहने वाली लज्जा देवी ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि वह और उनका बेटा मोहित घर के कामकाज में व्यस्त थे। उसी दौरान मनोज उर्फ मन्नू, ओमप्रकाश, नरेंद्र और अन्य दो व्यक्ति जबरन उनके घर में घुस आए।

आरोपियों के हाथों में अवैध कट्टे थे और वे घर में आते ही गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद उन्होंने सीधे मोहित पर फायरिंग कर दी। मनोज उर्फ मन्नू द्वारा चलाई गई गोली सीधे मोहित के बगल (पसलियों के पास) में जा लगी, जिससे वह मौके पर ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया।