जहां बापू पहली बार हुए थे गिरफ्तार, नेताजी ने रखी आश्रम की नींव; गांधी की स्मृतियों को सहेज रही पलवल की माटी

कुलवीर चौहान, पलवल। अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है।

स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में हरियाणा का पलवल जिला एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक अध्याय के रूप में दर्ज है। यह वही ऐतिहासिक भूमि है, जहां अंग्रेजी हुकूमत ने महात्मा गांधी को उनके जीवन में पहली बार राजनीतिक रूप से गिरफ्तार किया था।

आज भी पलवल की माटी में बापू के संघर्ष, त्याग और विचारों की महक रची-बसी है। 10 अप्रैल 1919 को हुई गिरफ्तारी अंग्रेजी शासन के दमनकारी रोलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी विरोध की लहर चल रही थी। पंजाब में जन-आक्रोश चरम पर था, जिसे संभालने और अहिंसक दिशा देने के लिए महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे।

10 अप्रैल 1919 को जैसे ही बापू की ट्रेन पलवल रेलवे स्टेशन पहुंची, ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें वापस मुंबई ले जाकर छोड़ दिया गया। भारत की धरती पर बापू की यह पहली गिरफ्तारी थी, जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को और तीव्र कर दिया। बोस ने रखी थी गांधी सेवा आश्रम की नींव बापू की इस ऐतिहासिक गिरफ्तारी और उनके विचारों को जीवंत रखने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने पलवल में एक आश्रम स्थापित करने का संकल्प लिया। शहर के माल गोदाम रोड पर करीब पांच एकड़ में महात्मा गांधी सेवा आश्रम का निर्माण कराया गया।

2 अक्टूबर 1938 को आजाद हिंद फौज के महान नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कर-कमलों से इस आश्रम की आधारशिला रखी थी। असावटी गांव में बापू की स्मृति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था गांधी घर का उद्घाटन

ब्रिटिश पुलिस बापू को पहले असावटी स्टेशन ले आई थी, जहां से उन्हें पलवल लाया गया। इस दौरान गांधी जी ने स्थानीय ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें देश के सत्याग्रह आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया था। बापू की इस स्मृति को संजोने के लिए असावटी में गांधी घर का निर्माण किया गया। 30 अक्टूबर 1957 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन ग्राम सरपंच दीपचंद शर्मा व ग्रामीणों की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक गांधी घर का भव्य उद्घाटन किया था।

संग्रहालय में सहेजी गईं स्मृतियां गांधी सेवा आश्रम परिसर में वर्ष 1962 में एक गांधी प्रदर्शनी स्थापित की गई थी, जिसे बाद में एक भव्य संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। दिल्ली के गांधी संग्रहालय से लाए गए दुर्लभ चित्रों का यहां अद्भुत संग्रह है।