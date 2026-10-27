केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप को ट्रक ने रौंदा; 10 घायल

जागरण संवाददाता, पलवल। कैंप थाना अंतर्गत कुंडली-मानसर-पलवल एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को ट्रक की टक्कर से 10 से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। छह की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु राजस्थान स्थित प्रसिद्ध बाबा मोहन राम मंदिर (काली खोली धाम) से दर्शन कर वापस अपने मेरठ स्थित गांव लौट रहे। धाम में दर्शन करने गए थे श्रद्धालु मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के वेसुका मवाना गांव के रहने वाले श्रद्धालु सोमवार को राजस्थान के भिवाड़ी स्थित बाबा मोहन राम मंदिर काली खोली धाम में दर्शन के लिए गए थे।

मंगलवार को सभी श्रद्धालु पिकअप गाड़ी में सवार होकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। पिकअप में 11 बच्चे, 10 महिलाएं और तीन पुरुष सहित कुल 24 लोग सवार थे। गाड़ी को पास के ही बतावली गांव का निवासी सचिन चला रहा था।