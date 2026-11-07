हसनपुर में जर्जर मार्ग की बदलेगी सूरत, 47 लाख से बन रही फिरनी सड़क; लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

संवाद सहयोगी, हसनपुर। हसनपुर के बूस्टर से मछली मोहल्ला तक 47 लाख रुपये की लागत से फिरनी की सड़क का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण से स्थानीय लोगों ने काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि लंबे समय से सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे बन जाने के कारण राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता था।

क्षेत्रवासियों द्वारा इस सड़क के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। स्थानीय लोगों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को विधायक हरेंद्र सिंह के समक्ष उठाया था, जिसके बाद विधायक कोटे से फिरनी सड़क के निर्माण के लिए 47 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे इंटरलाकिंग टाइलों से तैयार किया जा रहा है।

धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है यह मार्ग यह सड़क मार्ग धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक अहम माना गया है। अधिमास के महीने में ब्रज परिक्रमा में इसी सड़क मार्ग से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु यमुना नदी पार कर उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते हैं। पहले सड़क के जर्जर होने के कारण श्रद्धालुओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।