जागरण के प्रभाव से हसनपुर ब्रज परिक्रमा मार्ग की खराब लाइटें ठीक, अंधेरे से मिली मुक्ति

संवाद सहयोगी जागरण, हसनपुर। हसनपुर के यमुना रोड स्थित ब्रज परिक्रमा मार्ग पर पिछले 15 दिनों से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को प्रशासन ने आखिरकार ठीक करवा दिया है।

लाइटें खराब होने के कारण विभाग के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे थे और शाम ढलते ही पूरा परिक्रमा मार्ग अंधेरे में डूब जाता था। दैनिक जागरण द्वारा यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद यह लाइटें ठीक कराई गई हैं।

बुजुर्गों के लिए निकलना दूभर बता दें कि ब्रज परिक्रमा मार्ग पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण सड़क पर उबड़-खाबड़ रास्ते और अन्य दिक्कतें पहले से ही थीं। ऊपर से अंधेरा होने के कारण राहगीरों और बुजुर्गों के लिए इस मार्ग से निकलना बेहद जोखिम भरा हो गया था।