डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। श्रीमद्भागवत कथा और अपने भजनों के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी कथावाचक देवी चित्रलेखा मशहूर हैं। उनकी कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग ही नहीं बच्चे और नौजवान भी आते हैं। युवाओं में उनकी खासी लोकप्रियता है।

देवी चित्रलेखा का जीवन एक मिसाल है। वह बहुत छोटी उम्र से ही कथा सुना रही हैं और उनके नाम सबसे छोटी उम्र में व्यास पीठ पर मुख्य वाचक के रूप में कथा वाचन का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कहां की रहने वाली हैं और उनकी शादी किससे हुई है, साथ ही वह कथावाचन के अलावा क्या करती हैं, जानिए सबकुछ... हरियाणा के पलवल में हुआ जन्म देवी चित्रलेखा का जन्म हरियाणा के पलवल के खांबी गांव में 19 जनवरी 1997 में हुआ था। उनके पिता का नाम टिकराम शर्मा और मां का नाम चमेली देवी है। बचपन से ही देवी चित्रलेखा का मन कहानियों और भजन में लगता था।

यही वजह है कि जब वह 4 साल की हुईं तो उन्हें श्री श्री गिरधारी बाबा से गौड़ीय वैष्णव परंपरा में दीक्षा मिली। यहां से उन्होंने भजन सीखना शुरू किया और आध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ती गई। जब वह मात्र 6 साल की थीं तब से ही उन्होंने लोगों के सामने कथा सुनाना शुरू कर दिया।

खेलकूद की उम्र में लोगों को भगवान की कथा और भजन सुनाने वाली देवी चित्रलेखा की कथा शैली खास है। वह बीच-बीच में भजन में भी गाती हैं। भारत के तमाम शहरों के अलावा वह अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय व अफ्रीकी देशों में भी कथा वाचन कर चुकी हैं।

कौन हैं कथावाचक देवी चित्रलेखा के पति? कथावाचक देवी चित्रलेखा का विवाह माधव तिवारी यानी माधव प्रभुजी के साथ हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रहने वाले माधव प्रभुजी से देवी चित्रलेखा की शादी 23 मई 2017 में हुई थी। इनकी शादी की खास बात है कि दोनों ने पलवल के गोसेवा धाम में हुई थी। माधव भी देवी चित्रलेखा की तरह गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं।