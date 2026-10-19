नूंह मंडी में बाजरे का 'बंपर धमाका': 1.56 लाख क्विंटल आवक, ऑल-टाइम रिकॉर्ड टूटने की कगार पर

शिशपाल सहरात, नूंह। जिले की अनाज मंडी तावड़ू में बाजरे की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार तक मंडी में 1,56,300 क्विंटल से अधिक बाजरे की आवक दर्ज की जा चुकी है।

नूंह जिले की अन्य अनाज मंडियों की तुलना में तावड़ू मंडी इस सीजन बाजरे की आवक के मामले में सबसे आगे चल रही है। पिछले सीजन में तावड़ू मंडी में कुल 1,80,888 क्विंटल बाजरा पहुंचा था। ऐसे में इस बार की आवक पिछले साल के कुल आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है।

बाजरे की बंपर आवक के चलते मंडी में किसानों और वाहनों की आवाजाही भी बढ़ी हुई है। प्रशासन की ओर से मंडी व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है,ताकि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

बाहरी फसल रोकने को एसडीएम ने जांचे नाके स्थानीय किसानों की फसल की खरीद व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए एसडीएम जितेंद्र गर्ग ने क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न नाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने नाकों पर तैनात कर्मचारियों को दूसरे क्षेत्रों से आने वाली बाजरे की फसल पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही वाहनों की जांच और निगरानी बढ़ाने को कहा।

एसडीएम के चेकिंग अभियान के बाद बाहरी क्षेत्रों से आने वाली फसल पर निगरानी का असर भी देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्थानीय किसानों को अपनी उपज बेचने में प्राथमिकता और पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। जिले की चार मंडियों में 3.16 लाख क्विंटल आवक पिछले सीजन में नूंह जिले की नूंह,तावड़ू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना मंडियों में कुल 4,17,882 क्विंटल बाजरे की आवक हुई थी। वहीं,इस बार 19 अक्टूबर तक चारों मंडियों में 3,23584 क्विंटल बाजरा पहुंच चुका है। अकेले तावड़ू मंडी की आवक जिले की कुल आवक में बड़ा हिस्सा रखती है। आवक बढ़ने के साथ प्रशासन ने निगरानी और मंडी व्यवस्था को भी मजबूत किया है।