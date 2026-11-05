पुन्हाना में पानी की किल्लत से परेशान लोग, अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार

मोहम्मद हारून, पुन्हाना। शहर में पेयजल व्यवस्था को लेकर लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिवाली जैसे प्रमुख त्योहार पर भी शहर के नकनपुर चैंबर से होने वाली पानी की सप्लाई पिछले दस दिनों से बंद पड़ी है।

इसके चलते स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के मौके पर घरों में साफ-सफाई, पूजा-पाठ और अन्य घरेलू कार्यों के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जलापूर्ति ठप होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

पानी नहीं मिलने से लोग खफा शौरभ गर्ग, डालचंद, चरणजीत, शेर सिंह सहित लोगों का कहना है कि पिछले दस दिनों से नलों में पानी नहीं आ रहा है। बार-बार परेशानी के बावजूद अभी तक जलापूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। दिवाली के त्योहार पर भी पानी नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है।