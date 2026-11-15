नूंह में एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में दो तस्कर ढेर; तीसरा साथी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, नूंह। नूंह में अपराध जांच शाखा फिरोजपुर झिरका पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दो तस्कर मारे गए, जबकि एक घायल हो गया।

अपराध शाखा फिरोजपुर झिरका को गो-तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर ली। वहीं, पिकअप सवार तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन गो-तस्कर घायल हो गए, जिनमें दो की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान गब्बर उर्फ हड़िया निवासी दोसा, राजस्थान और साबिर पुत्र शेर मोहम्मद निवासी फौनंदा का बास बीमा के रूप में हुई। तीसरे घायल ताहिर पुत्र अहमद निवासी घाटमीका जिला डीग को नूंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।