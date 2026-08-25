नूंह में ACB का एक्शन, पेंशन बनाने के लिए 9 हजार रिश्वत लेता समाज कल्याण विभाग का सेवादार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नूंह। हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला समाज कल्याण कार्यालय, नूंह में तैनात ग्रुप-डी कर्मचारी को 9 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

आरोपित की पहचान मुकेश कुमार पुत्र जीत राम, निवासी वार्ड नंबर-03, बसंतगढ़, पलवल के रूप में हुई है। वह जिला कल्याण कार्यालय में सेवादार के पद पर तैनात था। आरोप है कि जिले बढेड गांव के रहने वाले इसराइल नाम के व्यक्ति से उसकी पेंशन के बनवाने के नाम पर पैसे की मांग की गई थी।

आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। विदित रहे कि इससे पहले भी एसीबी ने एक क्लर्क हो पेंशन के मामले में दो माह पहले गिरफ्तार किया था। समाज कल्याण विभाग में पेंशन के नाम पर घपले के का खेल लंबे समय से जारी है।

पेंशन बनवाने के नाम पर मांगी नौ हजार की रिश्वत बढ़ेड गांव के रहने वाले इसराइल की शिकायत के अनुसार, आरोपित ने शिकायतकर्ता और उसके मित्रों की वृद्धावस्था पेंशन लगवाने के एवज में नौ हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

जिसकी शिकायत पर कार्रवाई चरखी दादरी यूनिट के प्रभारी सीडीसी इंस्पेक्टर फतेह सिंह के नेतृत्व में की गई । टीम की तरफ से मामले की जांच कर ट्रैप की योजना बनाई। इसके बाद टीम ने राजपत्रित अधिकारी और शैडो विटनेस की मौजूदगी में कार्रवाई की।