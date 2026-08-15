नूंह: ड्राई डे पर भी खुलेआम बिकती रही शराब, आबकारी विभाग की मुस्तैदी पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, नूंह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से घोषित ड्राई डे के बावजूद तावड़ू क्षेत्र में शराब के ठेके खुले रहने की शिकायतों ने आबकारी विभाग की निगरानी और कार्य शैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शनिवार को खोरी कला क्षेत्र में राजस्थान सीमा से सटे भिवाड़ी बार्डर पर एक शराब के ठेके पर खुले आ शम शराब बेची गई। स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने मामले को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है।

खोरी कला पंचायत सदस्य आजाद अली सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 15 अगस्त को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध होने के बावजूद ठेका खुलना गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर चोरी-छिपे शराब की बिक्री भी की गई। लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व पर प्रशासन सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती का दावा करता है, लेकिन ड्राई डे के नियमों की अनदेखी होना विभागीय निगरानी पर सवाल खड़े करता है।

ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भी खुले थे ठेके स्थानीय लोगों ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले शराब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यदि निगरानी में लापरवाही हुई है तो संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए।

बता दें कि इससे पहले तीन अगस्त को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान भी शराब के ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। उस दौरान भी कुछ स्थानों पर पिछले दरवाजे से शराब बिक्री की शिकायतें सामने आई थीं।