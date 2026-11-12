हरियाणा में 4 लाख किसानों की बल्ले-बल्ले, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर टनल धंसने से बर्बाद हुई फसल; मिलेगा मुआवजा

संवाद सहयोगी, तावड़ू (मेवात)। मेवात के गांव सेहसोला में हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर (एचओआरसी) की निर्माणाधीन टनल धंसने से फसल और खेतों को हुए नुकसान के मामले में प्रभावित किसानों को अब 4 लाख 22 हजार 275 रुपये का मुआवजा मिलेगा।

जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर मुआवजा राशि निर्धारित कर दी है। इसके लिए 21 हेक्टेयर से अधिक भूमि की गिरदावरी कराई गई थी। उपायुक्त के निर्देश पर अब किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जांच कमेटी की चेयरमैन, नूंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार, एसडीएम तावड़ू ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी थी। यह रिपोर्ट तहसील कार्यालय की ओर से गांव सेहसौला में कराई गई फील्ड रिपोर्ट और गिरदावरी के आधार पर तैयार की गई है।