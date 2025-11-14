आतंकी उमर के संपर्क में रहने वाले तीन डॉक्टरों को जांच टीम ने उठाया, दिल्ली विस्फोट केस में नूंह से चार हिरासत में

मोहम्मद हारून, नूंह। दिल्ली के लाल किला के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की जांच की जद में अब नूंह के तीन डॉक्टर भी आ गए हैं। इस आतंकी हमले की जांच कर रही टीम ने फरीदाबाद स्थित अल फलहा यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन डॉक्टरों को पूछताछ के लिए उठाया है। इस कार्रवाई के साथ ही आस-पास के क्षेत्रों में तरह-तरह की चर्चा तेज हो गई है।

अल फलाह यूनिवर्सिटी और दिल्ली विस्फोट में जांच के रडार पर आए नूंह के तीन डाॅक्टरों मुस्तकीम, रिहान व मोहम्मद के नाम भी सामने आए हैं। जिनको केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आरोप है कि इन डाक्टरों के यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल डाॅक्टरों से संपर्क थे।

इनमें से कई डाॅक्टरों पर दिल्ली आतंकी हमले में शामिल आतंकी डाॅ माेहम्मद उमर से माेबाइल पर संपर्क की बात भी साामने आई है। इस आधार पर बृहस्पतिवार की देर रात डाॅक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए डाॅक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। इनमें जिले के सुन्हेड़ा गांव के रहने वाले डॉक्टर मुस्तकीम ने बीते दो नवंबर को ही एक साल की इंटर्नशिप पूरी की है। उन्होंने चीन से एमबीबीएस की थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, डाॅ. मुस्तकीम की अल फलाह में कार्यरत डाॅ. उमर मोहम्मद से बात होती थी, जिसकी कुछ चैट भी मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि, चैट की बातचीत का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं, एनआइए व जांच टीम द्वारा हिरासत में लिया गया दूसरा डाॅक्टर जिले के मोहम्मदबास के रहने वाला है। उसका नाम डाॅ. मोहम्मद है। वह अल फलाह में इंटर्नशिप कर रहा है। बताया गया है कि डाॅक्टर मोहम्मद के दिल्ली विस्फोट के आतंकी डाॅ. उमर से करीबी संबंध थे।

पूछताछ के लिए उठाए गए तीसरा डाॅक्टर नूंह के वार्ड नंबर तीन का रहने वाला डाॅक्टर रिहान है। डाॅक्टर रिहान ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की थी। फिलहाल, वह जिले के तावड़ू की एक नीजी अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों डाॅक्टर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इसी बीच वे आतंकी डाॅ. मोहम्मद उमर व डाॅ. मुजम्मिल व अन्य के संपर्क में आ गए थे। बीते 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास कार में विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी तथा करीब दो दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। इसमें फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से संबद्ध आतंकी डाॅक्टर मोहम्मद उमर भी शामिल था।