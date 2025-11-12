Language
    द‍िल्‍ली ब्‍लास्‍ट मामले में डॉ. परवेज पर गहराया शक, जम्मू-कश्मीर पुलिस साथ ले गई फरीदाबाद

    By Alok Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 08:47 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज पर शक गहराया है, क्योंकि वह शाहीन और मुजम्मिल के संपर्क में था। जांच में उसके कट्टरपंथी होने की आशंका है। पुलिस ने उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं और उसे फरीदाबाद ले गई है। शाहीन के लखनऊ दौरे और अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। एजेंसियां आतंकी मॉड्यूल की छानबीन कर रही हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जम्मू-कश्मीर पुलिस व उप्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की संयुक्त छानबीन के दौरान सामने आए तथ्यों से फरीदाबाद में पकड़ी गई डॉ. शहीन के लखनऊ निवासी छोटे भाई डॉ. परवेज शाहिद अंसारी पर संदेह गहरा गया है। शुरुआती जांच में डॉ. परवेज के भी कट्टरपंथी होने की जानकारी सामने आई है। वह अपनी बहन डॉ. शाहीन व डॉ. मुजम्मिल के लगातार संपर्क में था। उसके मोबाइल फोन की फारेंसिक जांच में अहम सुराग हाथ लगने की उम्मीद है।

    सूत्रों का कहना है क‍ि जम्मू-कश्मीर पुलिस डॉ. परवेज को अपने साथ फरीदाबाद ले गई। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि डॉ. शाहीद अगस्त माह में लखनऊ आई थी। वह अन्य किन शहरों में गई थी और उसने किन लोगों से संपर्क किया था। एटीएस इसकी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। वहीं डॉ.आदिल के पाकिस्तानी हैंडलरों के लगातार संपर्क में होने की जानकारी भी सामने आई है।

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एटीएस के साथ मंगलवार को लखनऊ में शाहीन के पैतृक आवास व डॉ. परवेज के घर पर गहन छानबीन की थी। डॉ. परवेज के घर से बरामद तीन कीपैड मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण कब्जे में लिए थे, जिन्हें फारेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिनसे उसके आतंकी माड्यूल में शामिल होने के पुख्ता प्रमाण तलाशने का प्रयास भी होगा।

    जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संचार, वित्तीय लेनदेन व संदिग्धों की जानकारी मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर में डॉ. बिलाल व डॉ. असलम जैदी समेत कुछ अन्य संदिग्धों से भी गहन पूछताछ की गई थी। हालांकि, इनमें से किसी को जम्मू-कश्मीर पुलिस साथ नहीं ले गई।


    जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर लगाने के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने छह नवंबर को जम्मू-कश्मीर के ही निवासी डॉ. आदिल अहमद को सहारनपुर से पकड़ा था। इसके बाद फरीदाबाद में जम्मू-कश्मीर का निवासी डा.मुजम्मिल पकड़ा गया था और उसकी करीबी लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन भी पकड़ी गई थी। इनके कब्जे से विस्फोटक व हथियार बरामद हुए थे। इसी बीच गुजरात एटीएस ने हैदराबाद निवासी आतंकी अहमद मोहियुद्दीन सैयद को असलहों व केमिकल की सप्लाई करने गए कैराना निवासी आजाद सुलेमान शेख व लखीमपुर खीरी निवासी मु. सुहैल को गिरफ्तार किया था।

    जांच एजेंसियां दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद दोनों की आतंकी मॉड्यूूल को लेकर गहनता से छानबीन कर रही हैं। इनके आपसी कनेक्शन होने की भी आशंका है। गुजरात में पकड़े गए सुलेमान शेख व मु.सुहैल लखनऊ में आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) कार्यालय व मुख्यमंत्री आवास के आसपास समेत कई अन्य प्रमुख स्थानों पर रेकी की थी। सूत्रों का कहना है कि यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं इनमें से कोई डा.शाहीन के सीधे संपर्क में तो नहीं था।