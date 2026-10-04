नूंह में पुलिस ने गोतस्करों पर दबिश देकर चार गोवंश से भरी पिकअप पकड़ी, एक आरोपित गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर झिरका। एंटी सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका की टीम ने शनिवार को बीवां रोड पर स्थित टोल नाके के पास गोतस्करों पर दबिश देकर चार गोवंश से भरी एक पिकअप को पकडऩे के साथ- साथ एक गोतस्कर को दबोच लिया।

पुलिस ने गोवंश से भरी पिकअप को अपने कब्जे में लेने के साथ-साथ गोतस्करों से बचाए सभी गोवंश को तिजारा रोड पर स्थित मेवात क्षेत्र गोशाला में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर दबोचे गए गोतस्कर को पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

लोक निर्माण विभाग के टोल नाके के पास नाकाबंदी कर दी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एंटी सीएस स्टाफ फिरोजपुर झिरका महेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि एक पिकअप में गोवंश को भरकर कुछ गोतस्कर वध के लिए राजस्थान से ला रहे हैं और फिरोजपुर झिरका बीवां रोड से होते हुए इनको वध के लिए पिनगवां ले जा रहे हैं। पिकअप के मालिक द्वारा इन गोवंश को आगे किसी और को बेचना है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बीवां रोड पर स्थित लोक निर्माण विभाग के टोल नाके के पास नाकाबंदी कर दी।