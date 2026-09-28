नियम तोड़ना पड़ा भारी: बिना नंबर प्लेट और कागजात के चल रहे 31 वाहनों पर 57300 रुपये का जुर्माना

संवाद सहयोगी, तावड़ू। यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़क पर वाहन चलाना वाहन चालकों को भारी पड़ रहा है। खोरी कलां चौकी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले 31 वाहनों के आनलाइन चालान किए। इन चालानों के तहत कुल 57,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं, कार्रवाई के दौरान बिना नंबर प्लेट चल रहे वाहनों,विशेषकर भूसे से भरे ट्रैक्टरों पर पुलिस की पैनी नजर रही। पुलिस अधीक्षक डॉ. अर्पित जैन,डीएसपी अभिमन्यु लोहान और सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार के निर्देश पर खोरी कला चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस टीम के साथ यह अभियान चलाया। जांच के दौरान कई वाहन बिना नंबर प्लेट के पाए गए।