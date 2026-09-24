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दो अक्टूबर को तावडू आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस ने तेज की रैली की तैयारियां

By Mohd Haroon Edited By: Sonu Suman
Published: Thu, 24 Sep 2026 04:29 PM (IST)

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 अक्टूबर को तावडू आगमन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ...और पढ़ें

भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो अक्टूबर को तावडू आएंगे।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो अक्टूबर को तावडू आएंगे।

HighLights

  1. भूपेंद्र हुड्डा 2 अक्टूबर को तावडू आएंगे, कांग्रेस तैयारी में जुटी।

  2. कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर तावडू की अनदेखी का आरोप लगाया।

  3. हुड्डा सरकार में तावडू के विकास का दावा, संगठन मजबूत करने का आह्वान।

संवाद सहयोगी, तावडू। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दो अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर तावडू आगमन को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को ब्लाक कांग्रेस चेयरमैन राजेश सहरावत के नेतृत्व में तावडू में खंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।

इसमें कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और गुरुग्राम ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष वर्धन यादव मुख्य रूप से पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का स्वागत किया और हुड्डा की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया।

सरकार और स्थानीय विधायक पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप

सम्मेलन को संबोधित करते हुए जितेंद्र भारद्वाज ने भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक पर क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तावडू विकास के मामले में पिछड़ गया है। सोहना-तावडू सड़क की बदहाल स्थिति और लगातार लगने वाले जाम से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि तावडू नूंह जिले में होने के बावजूद सोहना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसके चलते क्षेत्र के साथ कथित तौर पर सौतेला व्यवहार किया गया।

तावडू में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत

भारद्वाज ने कहा कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में तावडू में विकास कार्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत हुई थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर तावडू को फिर विकास की गति मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया।

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