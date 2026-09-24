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दिल्ली स्पेशल सेल का बड़ा एक्शन, 10 साल से फरार 3 अंतरराज्यीय अपराधी गिरफ्तार

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
Published: Thu, 24 Sep 2026 02:17 PM (IST)

दिल्ली स्पेशल सेल ने 10 साल से अधिक समय से फरार चल रहे तीन अंतरराज्यीय अपराधियों साहून, आबिद खान और प्रभशरण सिंह को गिरफ्तार किया है।

तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। AI जनरेटेड

तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। AI जनरेटेड

HighLights

  1. स्पेशल सेल ने 10 साल से अधिक समय से फरार अपराधियों को पकड़ा।

  2. साहून, आबिद खान और प्रभशरण सिंह की हुई गिरफ्तारी।

  3. लूट, ड्रग्स तस्करी, कार चोरी के मामलों में थे भगोड़े।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्पेशल सेल द्वारा फरार व भगोड़े अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सेल ने तीन अंतरराज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो 10 साल से अधिक सम से कानून की नजरों से बचकर फरार चल रहे थे।

अदालत द्वारा ये भगोड़े घोषित किए जा चुके थे। इन्हें तकनीकी सर्विलांस के जरिये कई माह तक जांच के बाद दबोचा जा सका। गिरफ्तार अपराधियों के नाम साहून, आबिद खान और प्रभशरण सिंह है।

अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार

डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मथुरा का रहने वाला साहून, सल्ली गिरोह का बदमाश है और 12 साल से फरार था। 26 जनवरी 2013 को कालिंदी कुंज में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इसे चार साथियों (कासिम, मोबीन, शाहजाद और खुर्शीद) के साथ अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया था।

यह गिरोह हरियाणा, राजस्थान और यूपी के मेवात क्षेत्र में हाईवे पर लूटपाट, कार जैकिंग और ट्रक चालकों को अगवा करने जैसी वारदात करता था।

2012 में इस गिरोह के सरगना सल्ली खान समेत 17 गुर्गों को पकड़कर 10 से अधिक राज्यों में डकैती और अपहरण के 60 से अधिक मामलों का भंडाफोड़ हुआ था। बाद में इस गिरोह पर मकोका लगा दिया गया था।

अंतरराज्यीय ड्रग्स तस्कर आबिद खान 11 साल से फरार था। वह मेवात, हरियाणा का रहने वाला है। 26 जुलाई 2014 को स्पेशल सेल ने भीकाजी कामा पैलेस के पास मोहम्मद जमीर उर्फ डाक्टर और बाबा फखरुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया था। दोनों हेरोइन की खेप अदला-बदली कर रहे थे।

36.240 किलो हेरोइन बरामद

इनके कब्जे से 36.240 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। बाद में गिरोह के चार अन्य को भी गिरफ्तार किया गया था। आबिद खान से पता चला था कि वह पाकिस्तान से चप्पलों के अंदर हेरोइन छिपाकर तस्करी करता था। जमीर से पता चला था कि उसने आबिद खान से सैंडल के कई बोरे लिए थे, जिनमें से भारी मात्रा में हेरोइन निकाली जाती थी।

लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का गुर्गा प्रभशरण सिंह 14 साल से फरार था। वह मोहाली का रहने वाला है। 2009 में इसने साकेत के एक पीवीआर के पास से फोर्ड एंडेवर कार चोरी की थी जो पंजाब के जीरकपुर-राजपुरा रोड के पास से बरामद हो गई थ्सी। कार में प्रभशरण सिंह अपने साथियों (सरवन सिंह और गुरचरण प्रीत सिंह) के साथ मौजूद था।

फर्जी आरसी बरामद

इस सिंडिकेट का सरगना मनोज कुमार दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ से करीब 80 लग्जरी गाड़ियां चुराने या लूटने की वारदातों में शामिल था। प्रभशरण की निशानदेही पर होंडा एकार्ड, मित्सुबिशी पजेरो, मारुति स्विफ्ट, फोर्ड एंडेवर, टोयोटा इनोवा और वेरना जैसी गाड़ियां और फर्जी आरसी बरामद हुए थे।

एसीपी आशीष कुमार और विवेक त्यागी की देखरेख में सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस इनसे पूछताछ कर इनके अन्य संपर्कों और पुराने मामलों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।