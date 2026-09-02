नवोदय विद्यालय में एडमिशन का मौका, करीरा JNV में 9वीं और 11वीं के लिए आवेदन शुरू; 30 सितंबर अंतिम तिथि

संवाद सहयोगी, कनीना। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, करीरा, महेंद्रगढ़ के प्राचार्य बीएम रावत ने बताया कि सत्र 2027-28 के लिए पीएमश्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय, करीरा, महेंद्रगढ़ में कक्षा 9 एवं 11 में रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु समानांतर चयन परीक्षा 2027 के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।