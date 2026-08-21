सीतापुर में जेन अल्फा का विरोध, नवोदय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने अव्यवस्थाओं को लेकर स्वयं को कमरे में किया बंद

जागरण संवाददाता, सीतापुर। प्रदेश में लखनऊ, हमीरपुर-महोबा और कन्नौज के बाद सीतापुर में जेन अल्फा अव्यवस्थाओं के विरोध में एकजुट हो गए। यहां जवाहर नवोदय विद्यालय, ऐलिया हरदौरपुर में करीब 75 से 80 छात्र-छात्राओं ने अपने को एक कमरे में स्वयं को बंद कर लिया है।

प्रधानाचार्य व शिक्षक इनको मनाते रहे, लेकिन छात्र-छात्राओं ने कमरा नहीं खोला। इनके जोरदार विरोध की सूचना पर जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर विद्यालय पहुंचे और छात्रों से वार्ता शुरू की। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में अव्यवस्थाएं हैं।