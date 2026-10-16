नारनौल में साफ पानी को तरस रहे लोग, पाइपलाइन लीकेज से व्यर्थ बह गया 10 लाख लीटर से ज्यादा पेयजल

नगर परिषद के ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य किया है। इसके बाद से पाइप लाइन लीकेज की समस्या हो रही है। सुबह व दोपहर के समय कर्मचारी मुख्य लाइन में पीने के पानी की सप्लाई के लिए छोड़ते हैं। इस दौरान सड़क पर काफी स्थानों पानी काफी दूर तक जमा हो जाता है।

-गिरधारी लाल, दुकानदार, वाल्मीकि चौक

जब भी पानी सप्लाई करने के लिये कर्मचारी छोडते, हैं तो उस समय लीकेज पाइप में से पानी सड़क पर काफी दूर तक जमा हो जाता है। इसके कारण प्रतिदिन दुकानों के बाहर जमा होने के कारण आमजन को आए दिन आवागमन में परेशानी हो रही है।

-ईश्वर सिंह, दुकानदार, जैन धर्मशाला, नलापुर रोड



तालाब बहादूर सिंह पर काफी दिनों से पाइप लाइन लीकेज होने के कारण दुकानों के बाहर तथा सड़क पर काफी दूर तक पानी भर जाता है। कई बार लोगों ने जनस्वाथ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी है, परन्तु समस्या का समाधान नहीं किया गया है।

-मुकेश कुमार, दुकानदार, जैन धर्मशाला के पास



कर्मचारियों की टीम के साथ मौके पर जाकर मुआयना कर लिया गया है। नगर परिषद अधिकारियों से सड़क तोडने के लिए पत्राचार के माध्यम से अनुमति मांग रखी है। अधिकारियों के परमिशन मिलने बाद जल्दी ही टूटी हुई पाइप लाइन के स्थान पर नई पाइप लाइन डाली जाएगी।

-मुकेश शर्मा, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग