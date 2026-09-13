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महेंद्रगढ़ के 39 गांवों की बुझेगी प्यास, 284 करोड़ की लागत से नांगल चौधरी में बनेंगे तीन नए जलघर

By Vipin Kumar Edited By: Anup Tiwari
Published: Sun, 13 Sep 2026 11:26 PM (IST)

हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में पेयजल आपूर्ति मजबूत करने के लिए ...और पढ़ें

एआई जेनेरेटेड इमेज।

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HighLights

  1. नांगल चौधरी में 284 करोड़ के तीन नए जलघर बन रहे।

  2. इन परियोजनाओं से 39 गांवों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

  3. नारनौल व 18 अन्य गांवों की पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ होगी।

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी (नारनौल)। हरियाणा के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेशभर में विकास कार्यों और ढांचागत सुविधाओं को नई रफ्तार दी जा रही है।

महेंद्रगढ़ जिले में पेयजल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। गंगवा रविवार को नांगल चौधरी में श्री विश्वकर्मा सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सीमा से सटे नांगल चौधरी क्षेत्र की परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि यह अंतिम छोर वाला इलाका है।

39 गांवों को होगा फायदा

जन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नांगल चौधरी क्षेत्र के लिए करीब 284 करोड़ रुपये की लागत से सिरोही बहाली, मुसनोता और आसरावास में तीन नए स्वतंत्र जल घर बनाए जा रहे हैं। इससे नांगल दुर्गु व नांगल चौधरी (मोहनपुर) सहित लहरोदा जलापूर्ति योजना से जुड़े 39 गांवों को लाभ मिलेगा।

सिरोही बहाली पैकेज में काम शुरू होकर स्टोरेज टैंक की खुदाई हो रही है, जबकि शेष दो पैकेजों के टेंडर खुल चुके हैं और शीघ्र ही कार्य आदेश जारी होंगे।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि नारनौल शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करीब 226 करोड़ रुपये की योजना पर भी काम किया जा रहा है, जिसके तहत शहर के पांचों जलघरों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और दर्जनों पुराने बूस्टिंग स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण होगा।

18 गांवों को शुद्ध पेयजल

उन्होंने बताया कि जिले के कुतबापुर, रामपुरा, बड़कोदा और सीहमा नहरी आधारित जलघरों के सुदृढ़ीकरण तथा खामपुर-खासपुर गांवों के लिए नए जलघर के निर्माण के लिए भी करीब 35 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर ली गई है, जिससे 18 गांवों को शुद्ध पेयजल मिलेगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं का काम तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए, ताकि जिलेभर के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।

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