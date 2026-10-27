नांगल चौधरी में मिठाई की दुकान पर बॉयलर लीक की अफवाह, दुकानदार करेगा कानूनी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, नांगल चौधरी। शहर में गर्ल्स स्कूल के रास्ते पर स्थित मिठाई की दुकान में मंगलवार सुबह बॉयलर लीक होने की अफवाह फैल गई। भाप निकलने का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाने के बाद मामला चर्चा में आया।

हालांकि, दैनिक जागरण की मौके पर पड़ताल के दौरान बॉयलर लीक होने की पुष्टि नहीं हुई। दुकानदार सुनील पंडित का कहना है कि उन्होंने नियमित प्रक्रिया के तहत प्रेशर कम करने के लिए वाल खोला था। होगी कानूनी कार्रवाई उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। सुनील पंडित की दुकान पर दूध से खोवा तैयार किया जाता है। इसके लिए भाप से चलने वाली भट्ठी लगाई गई है। दुकानदार के अनुसार, इस व्यवस्था में पानी गर्म होने के बाद भाप पाइप के माध्यम से कड़ाही तक पहुंचती है, जिससे दूध को गर्म कर खोवा तैयार किया जाता है। काम के दौरान प्रेशर नियंत्रित रखने और काम पूरा होने पर उसे कम करने के लिए वाल खोले जाते हैं।

बॉयलर लीक होने की बात निराधार बताई गई मंगलवार सुबह भट्ठी में पर्याप्त प्रेशर नहीं बनने पर सुनील ने लकड़ी निकालकर वाल खोला था। इसी दौरान भाप निकलने का वीडियो बना लिया गया और बॉयलर लीक होने की बात प्रसारित होने लगी।