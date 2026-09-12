महेंद्रगढ़ की वर्षों पुरानी मांग पूरी, जेरपुर-पाली अंडरपास को मिली तकनीकी मंजूरी; ग्रामीणों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव जेरपुर-पाली में अंडरपास निर्माण की दिशा में शुक्रवार को बड़ी प्रगति हुई। अंडरपास के निर्माण को प्रमुख अभियंता स्तर से तकनीकी मंजूरी मिल गई है।

अब इसके डिजाइन को रेलवे की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। रेलवे की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार बजट जारी करेगी और इसके बाद निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।

लंबे समय से चली आ रही थी समस्या

महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि जेरपुर-पाली अंडरपास की समस्या लंबे समय से क्षेत्रवासियों के सामने बनी हुई थी। इसके समाधान के लिए उन्होंने विधानसभा में दो बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।

विधायक ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दो बार मुलाकात कर क्षेत्रवासियों की समस्या से अवगत कराया और अंडरपास निर्माण की मांग रखी थी। रेलवे की मंजूरी के बाद आगे बढ़ेगा काम विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि अब अंडरपास के निर्माण को तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके डिजाइन को रेलवे की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। रेलवे से स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से निर्माण के लिए बजट जारी किया जाएगा।