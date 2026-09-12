नारनौल के बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता रद, छात्रों के भविष्य पर संकट
नारनौल के बाबा खेतानाथ आयुष कॉलेज पटिकरा की मान्यता रद कर दी गई है, जो हरियाणा का एकमात्र आयुष कॉलेज ...और पढ़ें
HighLights
बाबा खेतानाथ आयुष कॉलेज की मान्यता रद्द हुई।
यह हरियाणा का एकमात्र आयुष कॉलेज था।
सीटों की स्वीकृति न मिलना बंद होने का संकेत।
जागरण संवाददाता, नारनौल। नारनौल में बाबा खेतानाथ आयुष कॉलेज पटिकरा की मान्यता रद कर दी गई है। यह प्रदेश का एकमात्र आयुष कॉलेज है।
जानकारी के अनुसार, इस सत्र में सीटों की स्वीकृति ना मिलना कॉलेज बंद करने का प्रथम कारण माना जा रहा है।
कहा गया कि यदि कोई इलाके का हितेषी और समाज की सेवा करने वाला है तो इस पर भी आवाज उठाएं।
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