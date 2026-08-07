महेंद्रगढ़ में नियमित होंगे 4500 अवैध पेयजल कनेक्शन, GPS से की जाएगी सटीक मैपिंग; 4 महीने में पूरा होगा काम
जनस्वास्थ्य विभाग महेंद्रगढ़ में पेयजल और सीवर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक अभियान चला रहा है। जीपीएस तकनीक से 4500 अवैध कनेक्शनों को दिसंबर तक न ...और पढ़ें
HighLights
जनस्वास्थ्य विभाग का महेंद्रगढ़ में जल-सीवर सुधार अभियान
जीपीएस तकनीक से 4500 अवैध कनेक्शनों का नियमितीकरण
पुराने कनेक्शन मुफ्त, नए के लिए 1550 रुपये शुल्क
मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। जनस्वास्थ्य विभाग ने शहर में स्वच्छता और निर्बाध जल आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर में पेयजल और सीवर व्यवस्था को पूरी तरह से व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाना है, ताकि सभी नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
जीपीएस तकनीक से होगी व्यवस्था सुदृढ़
विभाग की ओर से शहर में पानी और सीवर के अवैध कनेक्शनों को नियमित करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जीपीएस तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।
जीपीएस फोटो के माध्यम से सभी कनेक्शनों की सटीक मैपिंग की जाएगी, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। विभाग ने लक्ष्य रखा है कि आगामी दिसंबर माह तक लगभग 4500 कनेक्शनों को नियमित कर प्रणाली में शामिल किया जाएगा।
पुराने उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त सुविधा
शहर की लगभग 50 हजार की आबादी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने जनहित में एक फैसला लिया है। योजना के तहत पुराने कनेक्शनों को नियमित करवाने के लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वहीं, जो नागरिक नया पानी या सीवर कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए 1550 रुपये की रियायती फीस निर्धारित की गई है। इस कदम से आम जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और वे आसानी से अपनी सेवाओं को वैध करवा सकेंगे।
एसडीओ जियालाल ने बताया, 'पेयजल और सीवर तंत्र को मजबूत करने के लिए यह नई रूपरेखा तैयार की गई है। नागरिकों की सुविधा के लिए जीपीएस मैपिंग की जा रही है ताकि भविष्य में मेंटेनेंस और लीकेज की समस्याओं का तुरंत समाधान हो सके।
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हम उपभोक्ताओं से आग्रह करते हैं कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने कनेक्शन नियमित करवाकर इस जनहित अभियान का हिस्सा बनें। यदि सभी कनेक्शन वैध होंगे, तो विभाग को सीवर सफाई और पाइपलाइनों की मरम्मत के लिए बेहतर संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे सीधे तौर पर शहरवासियों को ही लाभ होगा।'
आसान प्रक्रिया और हेल्पलाइन की सुविधा
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है। कनेक्शन नियमित कराने या नया कनेक्शन लेने के लिए नागरिक अपना आधार कार्ड, मकान की जीपीएस आधारित फोटो और प्लंबर की रिपोर्ट लेकर विभाग के कार्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हैं।
यदि किसी उपभोक्ता को कोई शंका या परेशानी होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 01285-222277 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के बारे में नागरिकों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि विभाग का ध्येय हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना और शहर की सीवरेज व्यवस्था को साफ-सुथरा रखना है।
- जियालाल, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग
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